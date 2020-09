„Vanamehe film“ võitis Kanadas Fantasia filmifestivalil parima täispika animatsiooni preemia 

Animatsioonižürii liige Han Han Li ütles preemiat välja kuulutades, et „Vanamehe film“ paistab silma jõulise energia ja stop-motion animatsioonitehnikaga. „Imeliselt toores ja tõeliselt metsik film mässumeelse huumoriga.“

Fantasia filmifestival on Põhja-Ameerika suurim žanrifilmidele keskenduv festival, mis on toimunud alates 1996. aastast. Varem on „Vanamehe filmi“ tunnustatud ka Brüsseli rahvusvahelisel animafilmide festivalil, kus Mägi ja Lehemaa linateos pälvis publiku lemmiku preemia.