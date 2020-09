Heelia Sillamaa meenutab halba kohtingut: kena noormehe asemel vaatas otsa kiilanev 40aastane härra 

"Järgmisel päeval kohtingule jõudes vaatas mulle Facebookis nähtud kena noormehe asemel vastu aga kerges ülekaalus ja vaikselt kiilanev 40aastane härra. Tõele au andes ei olnud mul kedagi peale enda ka tekkinud olukorras süüdistada, sest ma ei osanud selle peale tullagi, et temalt üle küsida, kui vana on ta ise ja kui vana on tema profiilipilt," räägib Heelia. Vaatamata esmasele šokile otsustas naine viisaka inimesena mehega siiski ühe kohvi juua, aga asi ei läinud sealt alates üldse mitte paremaks.