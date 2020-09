MIDAGI PRAKTILIST! Evelyn Sepp alustab õpinguid ametikoolis 

Juua hommikul rahulikult teed ja rääkida oma tomatitega on Evelyni sõnul kogu hullust arvestades märksa sisukam, kui vaielda mõne õelutseva trolli või roppsuuga või lugeda päevauudistest järjekordseid napakaid poliitavaldusi. „Sellest ei muutu siin maailmas absoluutselt mitte ühegi inimese elu paremaks.“

„Eestis on arvestatavad ajalooliselt uhke pargitraditsioon, aiandushuviliste hulk ja hea tase, aga Eestis on ka veidravõitu, ideoloogia ja loosungitega palistatud harimatust, mis toodab täiesti jätkusuutmatut, korruptiivset keskkonda - avalikku ruumi, mis pole mõeldud elamiseks, kodukondlikuks tegevuseks või rohujuure tasandil loomiseks,“ selgitab Evelyn, miks soovib just linnaaedniku eiralaga tutvust teha.

Valimis- ja võrdsusõiguste kõrval on Evelyni arvates demokraatik avalik ruum kui selline, ehkki varjatumalt, aga palju olulisemate lahingute tallermaa, kui paljud seda taipavad ja selle roll aina suureneb. „Sellistes lahingutes kaitstavad väärtused muutuvad ajas kriitiliseks ja seisnevad ausalt öeldes kõiges muus kui mõni silmaga nähtava puu või roheline murulapp, mida fanfaaride saatel pidulikult avada.“

„Hea elukeskkonna ja avaliku ruumi filosoofiline aspekt lisaks praktilisele poolele inspireerib mind väga,“ tunnistab praegune Teenusmajanduse Koja nõukogu liige, et ootab põnevusega, mil saab uute teadmistega end harida ning linnaruumi paremaks muuta.