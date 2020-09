Mihhail Kõlvart „Tenetist“: kas tõesti on Hollywoodi filmi vaja, et aru saada, kui ilus ja fantastiline linn on Tallinn? 

Linnapea on tuleviku suhtes positiivselt meelestatud: „Ei ole kahtlust, et „Teneti“ mõju Tallinnale on positiivne turismi mõttes, kui see ühel hetkel taastuma hakkab, ja ka filmitööstusega koostöö mõttes.“ Mullu kuulutati, et tulevaste sarnaste projektide tarbeks rajatakse Paljassaarde filmilinnak, mille eesmärgiks pakkuda partnerlust nii Eesti filmitööstusele kui ka selle valdkonna teenuste ekspordile.

Möödunud aasta suvel toimunud filmivõtetest jäid eredamalt meelde tulised läbirääkimised Laagna tee sulgemise üle. Kõlvarti sõnul puhuti asi lihtsalt suureks. „Pingelised läbirääkimised on suurte koostööprojektide paratamatu osa ja neid ei maksa üle dramatiseerida,“ sõnab linnapea. „Möödunud suvel oli nii „Teneti“ filmimeeskonnal kui linnal ühine eesmärk, et võtted saaksid vajalikus ajaraamis tehtud. Aga tulemus väärib tehtud pingutusi,“ tunnustab ta tegijaid.

Kõlvart loodab, et pealinna ilu märgatakse ka väljaspool pimedat kinosaali: „Paneb muidugi mõtlema, et kas tõesti on just Hollywoodi filmi selleks vaja, et aru saada, kui ilus ja fantastiline linn on Tallinn, isegi koos Linnahalli ja Laagna teega.“