Maailma edukaim näitleja ja ta pere põdesid koroonat 

48aastasel näitlejal ja tema teisel abikaasal Lauren Hashianil on kaks tütart: neljane Jasmine ja kahene Tiana. Selgub, et kogu pere põdes Covid-19t. Hollywoodi superstaar nimetab viimast kaht ja poolt nädalat oma pere katsumusterohkeimaks ajaks. Dwayne ja Lauren on haigust põdenud kõige raskemalt, tütred õnneks kergemalt.

Nakkuse said Johnsonid perekonnatuttavate käest, kel polnud aimugi, et nad viirust kannavad. Dwayne õhkab, et tahaks olla oma peres ainus haigestunu. Paraku nakatusid kõik. "See oli paras maksahaak. Aga võin rõõmuga öelda, et meie perel läheb hästi. Kõige hullem on möödas. Me pole enam nakkusohtlikud ja oleme - tänu Jumalale - terved."