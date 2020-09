Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Eduõpetuse juhendaja Kai Oja: tegelikkus on see, et enamus inimesi ei mõtle Anu Saagim , täna, 22:36 Jaga: M

GALERII

Kai Oja Foto: Erakogu

Eduõpetuse juhendaja Kai Oja sõnul võtavad inimesed väga kiirelt omaks selle, mis väljaspoolt tuleb, teadvustamata, kas see on üldse meie enda arvamus. Et vabaneda negatiivsetest mõtetest peas, tasub iga mõtte puhul küsida endalt, kas see mõte viib sind edasi. Oma elu muutmine saab aga alguse iseenda tahtest.