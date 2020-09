Kas Ed Sheeran sigitas oma tütre Antarktikas? 

29aastase laulja abikaasa Cherry (28) suutis rasedust avalikkuse eest peaaegu lõpuni varjata – Briti kõmuleht The Sun teatas sellest alles mõni nädal tagasi. Edi sõnul tuli nende tütar ilmale eelmisel nädalal, kuid täpset päeva ta ei paljasta. „Oleme temasse kõrvuni armunud. Nii emal kui ka beebil läheb suurepäraselt ja me oleme siin seitsmendas taevas,“ kirjutas poptäht ja lisas palve oma pere privaatsust austada. „Tuhat tervitust ja näeme, kui mul on aeg naasta.“

Kuulsa maimukese teine eesnimi Antarctica sunnib aga Briti kõmulehte Daily Mail oletama, et Ed ja Cherry eostasid oma esiklapse Antarktikas. Üheksa kuud tagasi poseeris Ed tõepoolest fotol, mis oli tehtud Antarktikas – see oli firma NotJust Clothing reklaam. Edi naist küll kaadris polnud, ent seda, et laulja koos oma südamedaamiga reisis, siiski välistada ei saa.

Ed ja Cherry tutvusid koolis, kui Ed oli 11aastane. Mulluses ühises muusikavideos „Put It All On Me“ paljastasid nad oma armuloo alguse: „Keskkoolis olid Ed ja Cherry jube armunud. Nad musitasid mäe otsas lossis. Mõned aastad tagasi leidsid nad teineteist uuesti, sädemest lahvatas ilutulestik. Nad abiellusid 2019. aasta jaanuaris.“