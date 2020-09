Mart Normet asub usuteaduskonda õppima: mõtlesin ammu, et peaks end akadeemiliselt täiendama 

Mart asub õppima religiooniuuringute magistriõppesse. „Akadeemiline haridus on väga hea selleks, et peas süsteemi luua. Olen ammu mõelnud, mida õppima minna ning olnud selgel veendumusel, et see peab olema midagi, millest ma palju ei tea,“ sõnab mees, et ta ei kaalunud ajakirjanduse doktorantuuri ega teisi sotsiaalteadusi. „Mängisin kunagi mõttega õppida antropoloogiat, aga religioonis on fookus veel tugevamalt paigas kui antropoloogias või filosoofias,“ räägib Mart, miks lõpuks selline eriala valituks sai.