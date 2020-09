Christopher Nolan: „Ootan põnevusega, mida Pattinson Batmani rolliga teeb.“ 

Nolan ise on lavastanud Batmani-triloogia, mille peaosas oli Christian Bale. Nüüdse filmi "The Batman" lavastab Matt Reeves. "Üks esimesi asju, mida ma enne "Batman alustab" võtteid DC-meestega rääkides teada sain, on see, t Batmani tegelaskuju ammutab energiat uutest tõlgendustest," ütleb Nolan. "Iga põlvkond loob [Batmanist] omaenda versiooni."