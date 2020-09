Katariina Ratasepp lõpetas magistriõpingud ja sai huvitava tööpakkumise: olen oma valikuga väga rahul 

Kuigi just lõppesid õpingud telemagistratuuris, on Katariina uues ametis hoopis ajakirjanikuna Pere ja Kodu ridades. “Tegelikult tegin neile kaaskirjutajana lugusid juba päris mõnda aega ja nüüd, kus neil inimesi natuke liikus ja koosseis muutus, kutsus peatoimetaja mind päriselt nende hulka tööle. Ma ei mõelnud kuigi kaua ja olin kohe nõus, sest kogemus kaaskirjutajana on olnud tore, olen saanud kohtuda ägedate inimestega ja lugude kirjutamine meeldib mulle väga,” selgitab näitleja.

“Ajakirjaniku tööd võin teha ka öösel või nädalavahetusel, seega jõuan selle kõrvalt muid asju teha. Praegu aga televisiooni valdkonnas midagi ees ei terendanud ja ma ei tundnud ka sisemist sundi just selles valdkonnas tööd otsida,” räägib Katariina. Siiski on ta avatud meelega ja ei eita, et kunagi tegutseb just televisioonis. “Vaatan, kuidas tulevik kulgeb, aga praegu olen oma otsusega rahul.”