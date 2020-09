Karol Kuntsel kevadisest teatripausist: „Mängunälg oli ikka väga suureks kasvanud.“ 

Anti Kobin: "Röövel Hotznplotzi" ringreis on nagu palsam hingele

KIBELES LAVALE: „Röövel Hotzenplotziga“ tuurile minek tuli noorsooteatri näitleja Anti Kobini sõnul õigel ajal. Neli ja pool kuud lavapausi tekitasid talle kahtlusi ja kõhklusi. Foto: Tiit Tamme

Tõtt öelda oli just koroonapaus see, mis pani Anti mõtteid mõlgutama, et võiks röövlilooga tuurile minna. Siis, kui eriolukorra piirangud otsa lõppevad. „Olime kõik ju hämmingus, sest ei osanud selle pausiga midagi teha,“ meenutab ta. „Helistasin siis Joonas Tartule ja Mirko Rajasele ning ütlesin, et võiks eriolukorra lõppedes röövlilooga, mis on eheda laadateatri võtmes tehtud lugu, ringreisi teha. See oli meil ju valmis etendus. Minu kurvastuseks olid nemad sama asja mõelnud. Arvasin, et mina olen jube tark ja näe, mis välja mõtlesin, aga nemad mõtlesid sama asja. Teisalt andis see neile ka enesekindlust, et mina sama ettepanekuga välja tulin. Oligi hea, et trupi näitleja ka ringreisi tahtis.“