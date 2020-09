Palju õnne! Argo Aadli perre sündis teine laps: ajastus oli väga hea 

Aadli avalikustas, et tütrele valiti nimeks Elli, millel pikemalt taustalugu ei ole. "Lihtsalt ilus Eesti nimi ja kõlab väga kenasti," põhjendab näitleja.

Aadlil on õnnestunud omajagu kodus olla ja pühendada aega perele ning uuele ilmakodanikule. "Panen ikka õla alla nii palju, kui võimalik. Õnneks olen saanud praegu palju kodus ja asja juures olla." Näitleja kinnitab, et töö värske ilmakodaniku sünniga kuidagi kannatanud.

Sellest olenemata tunnistas ta, et oleks eile peaaegu etendusele minemata jätnud. "Eile õhtul tõesti juhtuass nii, et mul oli jäänud tõenäoliselt elus esimest korda märkimata etendus. Viis minutit enne etendust tuli teatrist kõne, õnneks elan lähedal ja ja kõik lahenes: olin peaaegu õigeaegselt kohal. Korraks tõusis küll külm higiotsa ette, aga siis taipasin, et elan nii lähedal."