KES ON SEE SORGUS MEMM? USA sekspomm väidab, et paparatsofotodel pole üldse tema! 

"See pole mina!" väidab ansamblist Danity Kane tuntud 36aastane Aubrey. Ta nimetab kõnealuseid fotosid tühipaljaks klikimagnetiks, mida on meelega koledamaks tehtud. Kuid fotode autor kinnitab New York Postile, et need on Aubrey argipäevafotod, mis on täiesti töötlemata. O'Day jäi pildile eelmisel neljapäeval Palm Springsi restoranist lahkumisel. "Neid on ainult kadreeritud. Isegi värve pole timmitud."