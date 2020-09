FOTO | Beatrice on sel aastal juba mitu luud murdnud 

50aastane Beatrice paljastab aga nüüd Kroonikale, et on kahel korral tänaval õnnetult libastunud − aprillis murdis ta käeluud ja poolteist kuud tagasi sääreluu…

"Olin haigevoodis kokku kuu aega ning tehti raske operatsioon," kirjeldab Beatrice. "Mul on nüüd kruvid ja plaadid sees. Väga loodan, et kunagi hakkan taas ilusasti kõndima, kuid taastumine on olnud vaevaline."