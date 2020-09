Miski ei jää märkamata! Maag Anzori nägi tuhandete kilomeetrite kauguselt, kes kuulsustest Kethile musi tegi 

Kethi meenutab seika oma sünnipäevapeolt, kui samal ajal Gruusias viibinud Anzori nägi, et keegi on tema pruuti kaelale suudelnud. "Asi ei ole isegi valetamises. Naised, ikka tahad mingid asjad rääkimata jätta, pole vaja kõike öelda, kes sulle joogikese tahtis välja teha või kes kirjutas. Pole vaja meestel kõike teada, aga lähevad siis mööda mõned tunnid mööda ja Anzori küsib: "Kes on sind kaelale suudelnud?"," meenutab ta ja tõdeb, et kallimale ei jää miski märkamata.

Anzori olevat näinud, et tegemist oli kuulsa ja ilusa mehega. "Ta ütles mulle, et see on kuulus ja suure energiaga mees, kelle nimes on U- ja S-täht. Ma ei saanud midagi aru," räägib Kehti. Lõpuks tuli välja, et Kethi sünnipäevapeol käis Uku Suviste, kes kallistuse käigus naist kaelale suudles.