ESIMENE NAISPAAR! Kahekordne poksi olümpiavõitja osaleb Briti tantsusaates  

Briti menusaate 16aastastase ajaloo murranguline hetk jõuab eetrisse oktoobris, mil algab uus hooaeg. Tegu on esimese samasoolise võistluspaariga: mullu novembris eelmisel hooajal tegid ühise etteaste küll profitantsijad Johannes Radebe ja Graziano di Prima, kuid see oli tulemuste väljakuulutamise saate erinumber. Sotsiaalmeedias kiideti toona "Strictly" uuendusmeelsust taevani, kuid The Guardiani teatel esitati saate vastu ligi 200 kaebust.