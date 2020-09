Inimesed Suri megahitist „I Like To Move It“ tuntud DJ Erick Morillo Toimetas Triin Tael , täna, 09:30 Jaga: M

DJ Erick Morillo 2012. aastal. Foto: VIDA PRESS

49 aasta vanuses on surnud DJ Erick Morillo, kelle hitt "I Like To Move It" on aastakümnete jooksul tantsitanud miljoneid jalgu.