Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kaitseliitlased Komarovkas käisid 

Ta polnud valinud juhusliku aja – parajasti käisid piiriläbirääkimised Eesti ja Venemaa vahel. Eller on hiljem antud intervjuus rääkinud, et kartis tollal valitsusjuhiks olnud Edgar Savisaare pehmust ja Eesti alade loovutamist.

Eesti valitsus usaldas toimunust avalduse teha alles 5. septembril. „Kõne all ei ole Eesti Vabariigi ametlik üritus. Leningradi oblasti juhtkonnaga on saavutatud kokkulepe hoiduda jõu kasutamisest ning teha sanktsioneerimata aktsioonide puhul hoiatus... Kaitseliidu aktsiooni võib hinnata kui katset survestada Ülemnõukogu ja Eesti valitsust eelkõige sisepoliitilisest aspektist. Need sündmused kinnitavad ka valitsuse arvamust, et piiri tuleb hakata kontrollima.“