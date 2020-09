99-tunnine kestvuslavastus! Jüri Nael: pärast isolatsiooni ei tahtnud 2-tunnist lavastust teha 

Vastuseks küsimusele, miks on vaja teha 99-tunnist etendust, vastab Jüri retooriliselt – aga miks mitte? "Pärast väga pikka isolatsioonis olekut proovisaali tulles tundus, et kui publiku siia saali kas või ühe korra saame, ei tahaks me ainult 2 tunnist lavastust teha – võtaks ikka mõnusalt aega," sõnab ta.

EMTA magistrant Liisa Saaremäel selgitab, et kuigi etendus käib järjest 99 tundi, on nad tööl graafiku alusel. "Tegelikult magame vahepeal, sest nii lihtsalt elus on. Mul on vahetus, kus olen kolm tundi laval, kolm tundi pausi ja nii edasi. Nende pauside ajal pean mingi variandi leidma puhkuseks."