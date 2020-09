ESIMENE KOOLIPÄEV | Maarja Jakobson: „Lindal oli väga suur soov kooli minna.“ 

Tartu Waldorfgümnaasiumis oli esimese klassi laste avaaktus juba esmaspäeval. „Esimesed klassid alustavad alati ühe päeva varem kui teised,“ räägib Maarja. „Selleks, et esimese klassi lastel oleks oma päev, millest võtavad osa lapsed, nende vanemad ja vanavanemad ning õpetajad. Waldorfgümnaasiumis on aastatepikkune traditsioon – läbi lilledest värava minek. Õpetaja läheb koos lapsega läbi lilledest värava lavale ja ära tulevad lapsed lavalt juba kõik koos ning lähevad oma klassiruumi. Läbi lilledest värava minek on esimese klassi lastele eriline hetk. Tõesti, see on väga ilus.“

Maarja, kes on ise pärit õpetajate perest, möönab, et temagi peres on esimene koolipäev väga tähtis. „Olen sellega ju terve elu harjunud,“ naeratab ta. „Nägin, kuidas vanematele toodi kaks korda aastas tohutud kuhilad lilli. Need olid nii emotsionaalsed hetked ja mulle need alati meeldisid. Meiegi peres oli pärast aktust väikene pidu, kuhu tulid vanaemad ja vanaisad. Rõõm, et inimesed saavad tulla, sest eks viiruseteema varjutab sel aastal vägagi paljude perede pidusid.“