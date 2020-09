Kuldnõela ja Hõbenõela värsked nominendid on selgunud 

Juba üheksateistkümnedat korda eksponeerib Tallinn Fashion Week kodumaise moeloome vaieldamatuid tipptegijaid ning näitab värsket sügismoodi. Kuldnõela galal kroonitakse Eesti moedisaini ihaldatuima auhinnaga Kuldnõel viimasel viiel aastal silma paistnud moelooja ning Hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile.

1. Roberta Einer: Einer on luksusrõivaste brändi looja, olles õppinud nii Central Saint Martinsi kui Westminsteri Ülikoolis. Ta on olnud intern Mary Katrantzou ja Alexander McQueeni moemajas, aga töötanud ka Balmainis. Roberta enda bränd on tegutsenud 11ndat hooaega, luues eksperimentaalseid ja luksuslikke naisterõivaid, keskendudes tekstiilidele ka traditsioonilistele couture-tehnikatele. Tema loomingut iseloomustavad mängulised kaunistused, üllatavad värvikooslused ja käsitööna valminud tikandid, et luua julget ja naiselikku esteetikat. Teiste seas on Roberta teinud koostööd Christian Loubutini, Naomi Campelli ja Vansiga.

2. Riina Põldroos: Põldroos on eesti moekunstis tegutsenud juba üle 20 aasta. Ta on tuntud oma kergelt õhulise, naiselikult terava ja muinasjutuliselt unistava stiili poolest. Loomingu ilu tuleb igatsusest puutumata sügava metsiku looduse ja muinasjuttude järele keset pragmaatilist urbanistlikku keskkonda. Kaubamärk koosneb põhiliselt õhtukleitidest ja kokteilkleitidest, järjest suurem osa kollektsioonist on mõeldud igapäevaseks kandmiseks. Riina signatuur-esemed on sametaplikatsioonidaega kleidid ja topid. Viimastel hooaegadel on lisandunud ka originaalprindid ja erikujundusega kangad.

3. Britta Laumets, kaubamärgiga Ivo Nikkolo: Ivo Nikkolo on moemärk, mis sai asutatud 1994. aastal, kui elu Eestis oli pöördeliselt muutumas – brändi saabumine kindlasti raputas tolle aja naisi ja ei ole siiani kedagi külmaks jätnud. Ehkki ajad ja mood meie ümber on aastatega muutunud ning ka kandjate vajadused ei ole enam need samad, mis varem, siis brändi missioon on jäänud samaks - luua rõivaid enesekindlale ja iseteadlikule kaasaegsele naisele, kes hindab ülekõige kvaliteeti ja ajas kestvat disaini… kerge vimkaga! “Mind on alati loomingus köitnud erinevate vastanditega mängimine ja köitvate konfliktide otsimine. Mind paelub naiselikkuse ja mehelikkuse kombineerimine, nii minimalismi kui külluslikuma stiili segamine ning loomuliku ja kunstliku vahelise piiri kompamine,” räägib peadisainer Britta Laumets.

Hõbenõela nominendid on:

1. Tauri Västrik: Västriku moelooming on varasemalt arutluse alla toonud sooneutraalse temaatika, esitades küsimuse, kuidas seksuaalsus ja sugu on kujutletud tänapäeval ja kuidas ühiskondlikud tavad mõjutavad meie nägemust identideedist.