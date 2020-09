GALERII JA VIDEO | Estonia teatris avati Õhtulehe fotograafi Stanislav Moškovi näitus „Eesti rahvusballett karantiinis“  

Õhtulehes 5. juunil ilmunud fotoprojekt koos ajakirjanik Aigi Viira kommentaaridega jõuab nüüd ka Estonia teatri külalisteni – eile avati kolmanda korruse kaarjas fuajees näitus „Eesti rahvusballett karantiinis“. Üleval on fotod rahvusooperi kümnest balletitantsijast, kaks fotot igast artistist on trükitud ühe meetri kõrgusele ja kahe meetri laiusele kangale. „Kangaste suurus oli selle projekti puhul väga oluline,“ selgitab Stanislav. „Suurus annab juurde soliidsust ja võimsust.“

Näituse idee sündis kevadel eriolukorra ajal. „Hakkasin mõtlema, mis on need tehnilised alad, mille puhul on kodustes tingimustes väga raske treenida, kui korraga jõudis mõte balletini,“ räägib Stanislav. Ta saatis oma projekti idee Estoniasse, kus sellega kohe kaasa tuldi. Teater aitas fotograafi ka tantsijate leidmisel. „Nii et ma ei oskagi öelda, kas oli ka neid balletiartiste, kes ei soovinud projektis osaleda,“ tunnistab ta.

Iga tantsija pildistamiseks oli kavandatud kaks tundi, ühele päevale oli plaanitud kaks fotosessiooni. „Sellised päevad osutusid küllaltki pingelisteks. Kõigepealt saime tuttavaks, ma rääkisin veelkord oma projekti lahti, pärast mida tegi tantsija kerge soojendustrenni ja siis läks pildistamiseks,“ kirjeldab fotograaf. „Minu jaoks oli huvitav just see, et ma ei pildistanud neid proovisaalis, kus kõigil on võrdsed tingimused, vaid nende väga erinevates kodudes, kus on ka võimalused harjutamiseks äärmiselt erinevad. Küll aga said kõik soovijad kodus kasutada balletipõranda tükke, et ei oleks libe, nagu kodus põrand võib olla.“