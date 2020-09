ESIMENE KOOLIPÄEV | Heidi Hanso: Raju ootas kooli tänu Uma õhinale 

Mõlemad lapsed ootavad uut kooliaastat suure õhinaga. “Raju ootas kooli Uma eeskujul, kellele kool nii väga meeldib. Lapsed käivad Orissaare Gümnaasiumis, mis on vahva kodune kool ja õpilastega tegeletakse personaalsemalt,” räägib Heidi. “Eelmisel aastal vajus koroonaviiruse tõttu koolilõpp ära ja see koduõpe oli kaootiline. Näen, kuidas Uma tõesti ootab rutiini ja koolis käimist. Loodame, et seda jätkub kauaks.”

“Umale meeldivad rohkem reaalained, matemaatikas on ta kõva tegija ja kuntsiõpetus ning käsitöö on tema leivanumbrid. Rajule, ma usun, sobivad just keeleained,” räägib Heidi. Tema sõnul on lapsed juba mitu aastat koos kooli mänginud, kus Uma on õpetaja ja Raju õpilase rollis.

Ettevalmistused kooliks said tehtud aga üsna hilja. “Olen jutumärkides superema ja kõik asjad juhtuvad viimasel minutil, täpselt nagu jõulukingituste ostmine. Paar päeva tagasi selgus, et mul olid peaaegu kõik kooliasjad veel ostmata ja täna käisime alles viimaseid asju ostmas,” muigab Heidi.