KINNITAB SUHET | Silvia Ilvese südame on võitnud andekas tšellist: olen õnnelikus suhtes kevadest saadik

Marcel Johannes hakkas Silvia kinnisel Instagrami kontol aina tihedamini figureerima suve lõpus. "Ma ei kommenteeri seda kahjuks," vastas Silvia Õhtulehe pärimise peale septembri alguses. "Olen lubanud iseendale, et seda suhet ma põhjalikult kommenteerima ei hakka, kuid narr oleks seda muidugi praeguseks eitada. Olen õnnelikus suhtes olnud kevadest saadik," kinnitab tšellist.

Ka Silvia sai tuule tiibadesse just "Klassikatähtede" saatest, osaledes seal 2016. aastal. Silvia oli pidevalt publiku lemmik, kuid jäi seal teiseks - esikoha võitis pianist Sten Heinoja.

Silvia ja Marcel on olnud ka koolikaaslased - mõlemad on õppinud Tallinna muusikakeskkoolis. Viimasel ajal on nad andnud ka ühiseid kontserte. Olgugi, et noorte tšellistide esimesed kontserdid jäävad eelmisse aastasse, mäletavad tšellopedagoogi Mart Laasi õpilased teineteist varasest kooliajast, on ERR kirjutanud. Silvia on ERR-ile meenutanud, kuidas 13-aastane Marcel andis talle nõu harjutada tšellot iga päev üheksa tundi. Marcel ise usub, et nii kaua harjutas ta tšellot selles vanuses küll vaid ühel korral.

Silvia Ilvese eraelu on olnud üksjagu kirev. Silvial on neli poega. Kahe vanema - Tristani ja Stefani - isa on Silvia endine abikaasa, kellega naine abiellus oma 19. sünnipäeval. Kolmas poeg Christopher Maximilian on Silvial Soome miljonäri Jukkaga, kellega teed lahku viisid, kuna mees elas Silviaga suhtes olles Soomes oma abikaasaga topeltelu. Neljas poeg, Arthur, sündis suhtest Jaaguga, kellega Silvia oli ka kihlatud ning pidas pulmaplaane. Paraku ei jäänud seegi suhe kestma.