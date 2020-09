ESIMENE KOOLIPÄEV | Tauri Tallermaa noorim poeg alustab kooliteed: kõik hõõruvad nina alla, et ta on nüüd valmis poiss! 

Kooliteed alustab Tommi-Robin kodulähedases Kiili koolis. „Otsustasime ta siia kooli panna, sest siis jäävad talle sõbrad, kellega koos edasi minna – tema lasteaia rühmakaaslasi läheb päris suurel hulgal samasse klassi,“ selgitab ta. Tauri nendib, et ehk oleks tema jaoks isegi lihtsam last Tallinna kooli viia, aga poja enda jaoks on kodu lähedal koolis käia mugavam. „Tegime sellise valiku, et lapsel oleks logistiliselt lihtsam ja sujuvam üle minna. Meie külas sõidab ka koolibuss, nii et see on meie arvates kõige mõistlikum variant.“

Kõige suuremat teadmatust põhjustab Tauri sõnul logistika. „Lasteaias on lihtne, laps läheb hommikul kohale, õhtul saad ta sealt kätte. Kool lõpeb ju keset päeva ära ja siis tuleb edasi mõelda, kuidas teda sealt trennidesse, laulmistesse ja igale poole viia saab. Ja kuidas ta seal hakkama saab,“ nendib mälutreener.

Tommi-Robin tunneb isa sõnul juba numbreid ja oskab arvutada, kuid ülemäära teda lapsepõlves õppima sundimisega ei piinatud. „Eks ta oskab natuke kõike, aga kooliaega peaks ka midagi jääma, ega kodus saa kõike ette ära õpetada. Oleme proovinud siiani mitte üle pingutada sellega, sest las lapsel olla ikka lapsepõlv ka!“

Suurem osa kooliasju on Tommi-Robinil juba olemas. „Kõik on sellest nimekirjast, mis kooli poolt saadeti, ära ostetud. Eks nipet-näpet, vihikuid ja muud saab jooksvalt juurde soetada,“ räägib Tauri. „Põhilised asjad saime juba augusti keskel ära ostetud.“

Tänavu algab kooliaasta veidi teistsuguse meeleoluga, kuna koroonaviirus pole veel kuhugi kadunud. Tauri sõnul tema sellepärast, et laps koolist viiruse võib saada, ülemäära ei muretse. „Ei maksa hirmu tunda, see tõmbab hirmu juurde. Väikeste laste haigestumise tõenäosus on ka väiksem,“ loodab mees ja lisab, et Tommi-Robini koolis on algkool vanematest õpilastest eraldi.