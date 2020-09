ESIMENE KOOLIPÄEV | Kadi Toom: tütar Linda alustab haridusteed Waldorfkoolis 

„Linda on igatahes väga elevil ja ootab. Ma ei oskagi öelda, mis võiks olla tema lemmik õppeaine, ta on hetkel kõigele avatud ja ei ole täpsemat huvi millegi konkreetsema vastu,“ sõnab Kadi. „Mõni lapsevanem tõesti tunneb, et see on justkui päris lapsepõlve lõpp, aga mina küll selle pärast nukker ei ole. Mulle on alati uued algused meeldinud ja mulle pakub see samuti elevust. See on uus etapp, transformatsioon, väga vahva ja ma olen kindel, et kõik läheb edasi väga hästi.“

Veel kuulsuste kooliminevaid võsukesi

1. septembril alustas kooliteed ka Anu Välba poeg Karl. „Olen püüdnud Karlile anda nii palju vastutust kui võimalik, et ta saaks ise hakkama, et tal tekiks kohusetunne. Presidendi jutust meeldis mulle ka see mõte, mida olen isegi püüdnud rakendada: püüa lapsega suhelda nagu sõbraga – see on koos kasvamine, elamine ja avastamine,“ räägib Anu LP-le antud intervjuus. „Võib-olla olen idealist ja naiivne, aga usun, et lapse teatav iseseisvumine peab tulema. Meie töö on selline, et iga hetk ei saa appi joosta ega üksteist telefoni teel kätte.“

„Rica lugemisoskuse pärast ma ei muretse. Küll tekitab minus kerget ärevust kooliga kaasnev rutiin,“ tunnistab saatejuht Piret Laos Pere ja Kodule antud intervjuus. Tema ja kitarrist Taavi Langi tütar Rica alustas kooliteed koolis, mis Pireti ja Taavi uue Tallinnas kesklinna kodule lähedal. „Panin Rica eelkooli, et ta mõistaks, mis koolitund on – et seal peab paigal püsima ja keskenduma. Usun, et ta sai selle tunde kätte küll,“ arvab Piret. Et Rica veel soravalt lugeda ei oska, Piretit muretsema ei pane, sest koolis ju harjutataksegi lugemist.

Esimesse klassi läheb ka muusikute Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla tütar Ami. Lenna on oma elu sisse seadnud nüüd Setumaa tallu ja Ami läheb kohaliku väikese kooli esimesse klassi. Otsus, millega Ami isa, muusik Robert Vaigla esialgu sugugi leppida ei tahtnud, vahendab ajakiri Ema. „Oleksin ka ise olnud täiesti vastu sellele ideele,” mõistab Lenna olukorda, kuhu see mehe pani. Ja on tänulik Robile, et too selle plaaniga lõpuks nõustus. „Andsime teineteisele lubaduse, et ka nüüd, kui meie vahel on nii suur distants, seame laste huvid ja nende head suhted ka teiste pereliikmetega alati esikohale.“

Mihkel ja Polina Mattiseni tütar Emilia alustab kooliteed Tallinna Prantsuse Lütseumis. „Saatsime ta just sellesse kooli katsetele, sest ka Polina sai sellest koolist eluks põhjaliku vundamendi,“ on Mihkel Naistelehele rääkinud. „Emilia sai katsetega kenasti hakkama ja ootab kooli minekut juba väga ammu ning suure kannatamatusega. Ta ei pelga seda sugugi, pigem ootab kõike suure põnevusega. Ka igasse eelkooli tundi läks ta laupäeva hommikuti rõõmsalt ja hiljem meeldis talle kodutööks antud ülesandeid lahendada.“