Brigitte Susanne Hunt: pole saladus, et minu isa on alkohoolik, ja seda oli lapsena ja on ka naisena raske kõrvalt näha 

"Pole saladus, et minu isa on alkohoolik, ja seda oli lapsena ja on ka naisena raske kõrvalt näha. Mu vanemad on teinud palju vigu ja püüan nüüd ise nende teatud käitumismustreid murda," räägib Hunt Anne & Stiilis. "Iga lapse ülesanne on ju oma vanemate käitumismustreid analüüsida ja siis ise kas teha teisiti või korrata seda, mida vanemad tegid. Mul on lihtsalt nii hea meel, et Indrek on karsklane, olen õnnelik, et ei pea kogetud ebameeldivaid olukordi enam kunagi läbi elama,” arutleb ta, lisades, et nüüdseks on ta mõlema vanemaga rahu teinud.