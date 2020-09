„Kui eelkoolis käisime, siis algul ta kartis. Hiljem selgus, et tal oli arusaam, et õpetaja on kuri. Kui käisime esimese korra eelkoolis ära, siis ta nägi, et õpetaja on tore. Lisaks ütlesin talle, et kui ta hakkab koolis käima, lõppevad tunnid poole päeva pealt ja ta ei pea lõunal magama. See oli tema jaoks nii suur pluss, et ta hakkas kooli ootama juba talvel,“ räägib Palo.