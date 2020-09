ESIMENE KOOLIPÄEV | Birgit ja Indrek Sarrap: kui küsida, mis tundi Simeon enim ootab, on vastuseks vahetund 

Sarrapid ütlevad, et nende poeg Simeon on küll kooliminekust elevil, kuid tundub, et rohkem elevil on tema vanemad, „Tuleb ju ikka põhiliselt lapsevanematel mõelda tunniplaanide, huvitegevuste, kooliasjade, aktuste ja muude tähtsate asjade peale enne kui härra ise kooliuksest sisse astub,“ räägivad nad.