Ansambel teatas, et on piirangute tõttu sunnitud ära jätma oma ajaloo kõige suurema ja olulisema kontserdi. “Paraku ei soosi olukord maailmas ja Eestis nii suurte sündmuste korraldamist, mistõttu otsustasime, et seekord ei lükka me seda edasi, vaid jätame kontserdi sellisel kujul ära. Valitsuse ettekirjutus ütleb, et siseruumides toimuvatel kontsertidel tohib osaleda maksimaalselt 1500 külalist. Meie kontserdile oli pileti ostnud juba pea 4000 inimest”, räägib kontserdi peakorraldaja ning bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

“See, mis maailmas valitseb, on teadmatus ning me ei soovi ise selles elada ega ka teisi selles hoida. Loomulikult kunagi Saku suurhall ja Trad.Attack! kohtuvad ja see tuleb kõige epic'um kontsert meie ajaloos. Loomulikult loodame, et näeme teid kõiki seal”, annab Vabarna lootust, et kunagi suurkontsert siiski toimub. “See ei tähenda, et kultuurielu Eestis seiskub - väiksemad kontserdid ja muud kultuurisündmused toimuvad jätkuvalt ning kultuuri tuleb ikka toetada. Meilgi on kindlasti juba sel sügisel mõni üllatus varuks”, lisab ta.