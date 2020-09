„Eesti laul“ tuleb taas: poolfinaalid toimuvad otsesaadetena ka publikupiirangutega 

“Eesti laul 2021” konkurss on ametlikult avatud 1. septembrist ja lugusid saab esitada kuni 6. novembrini kell 12 konkursi kodulehel . Rahula märgib, et uuendusena palutakse konkursil osalejatelt koos looga esitada juba ka visioon oma võimalikust lavalisest etteastest, seal hulgas nägemus lavasõust koos keskse idee, võimalike rekvisiitide ja värvilahendusega.

“Seekordse konkursi olulisim uuendus ongi see, et koos muusika ja sõnadega ootame, et osalejad mõtleksid juba ette ka sellele, kuidas lugu laval end jutustab. Soovime, et kõik lugude esitajad oleksid täis soovi see võistlus võita, sest “Eesti laulu” võitja läheb sama showga esindama Eestit ka Eurovisioni võistlustel. Seega tasub juba lugu esitades mõtelda suurelt!” soovitab Rahula. Peaprodutsendi sõnul toimub lauluvõistlus otsesaatena ka siis, kui publikuga kontserdid peaksid olema tuleval aastal piiratud.