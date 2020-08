Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas koolis õppemaksust lahti saadi 

Esmapilgul näib, et see pole just kuigi suur raha, mis tuli õppimise eest välja käia. Kuid küllap oli seda siiski raske tasuda, sest hüppas ju keskkooliõpilaste arv 1956. aastal kohe üles. Koolimajadest tuli puudus kätte. Osalt muidugi ka sel põhjusel, et võõrtöölised kolisid üha agaramalt teistest liiduvabariikidest Eestisse.