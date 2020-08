„PUUDUTA MIND“ | Liis Kuurme: terapeudi juures võivad käia ka õnnelikud inimesed 

"Abi küsida on normaalne," kinnitab terapeut Liis Kuurme

Liis räägib, et mida aastaid edasi, seda rohkem võetakse normaalsusena abi küsimist. “Vastupidine ühiskonna hoiak, et saa ise hakkama ja ära nuta, on kestnud väga pikalt,” toob ta välja kitsaskoha, mis tundub tänapäeval õnneks siiski taanduvat.

Kusjuures Liisi sõnul ei pea ükskõik millise terapeudi poole pöördumiseks olema mingit konkreetset põhjust või probleemi. “Ma ei ole terapeut ainult selleks, et kui inimesel on probleem või rahulolematus, et alles siis teeme seansi ja hakkame seda lahendama. Tegelikkuses näen, et inimesed vajavad vahel seda süvenemise aega, et teha väikest ülevaatus iseendas,” räägib ta. “Oletame, et mul endal on justkui täna kõik täiesti korras, aga võibolla on minu enda enesearengu kontekstis midagi veelgi head, mida saaksin enda jaoks teha, et edasi areneda ja toimetada.”

Liisi jaoks on pigem iseendast lugupidamine käia aeg-ajalt saama peegeldust iseendast, kas siis terapeudilt, nõustajalt või coachilt.

Terapeudi juures käivad ka õnnelikud inimesed