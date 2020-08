Birgit Sarrapi poeg alustab kooliteed: valisime kooli väärtushinnangute tõttu 

“Äratuskell läheb varasemaks, lasteaiapäev ei ole nii pikk ja lapsega tuleb tegeleda ka pärast kooli,” muigab Birgit. Simeon teab, et hommikul peab ärkama kell seitse, sest esimene tund algab juba pool kaheksa.

Kooli valik läks Birgiti sõnul lihtsalt. “Ta käis seal ka lasteaias ja eelkoolis ning saab oma eakaaslastega koos jätkata. See on väike, kristlike vaadete ja väärtushinnangutega kool, kus tegeletakse õpilastega individuaalsemalt. Lisaks meeldib mulle, et kõik aktused ja üritused toimuvad Kaarli kirikus,” põhjendab lauljatar.