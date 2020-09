PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 6. september  

Sinu iseteadlikkus mõjub vastassoole kütkestavalt, küllap üritab keegi sinuga tutvuda. On sinu valida, kas asi jääb kerge flirdi tasandile või oled huvitatud enamast.

Tõenäoliselt tuleb sul sugulastega koos mingi tõsisem töö ette võtta. See ei ole sinu algatus, nii et ära hakka teisi õpetama, tee nurisemata nii, nagu nemad plaaninud on.