PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 5. september  

Palju õnne, Neitsi! Algaval eluaastaringil saad realiseerida nii varasemaid kui ka päris uusi kuldaväärt ideid. Et asjad edeneks, on esmalt vaja klaarida vanad võlad, need ei lase sul muidu täie jõuga tuleviku üles ehitamisele pühenduda. Väga tähtis on õppida ja ennast arendada.