FOTO | „Glee“ näitleja Lea Michele jagas pilti esiklapsest 

Muusikalisest telesarjast "Glee" tuntud Léa Michele tõi 20. augustil ilmale esiklapse. People'i teatel panid Michele ja tema ettevõtjast abikaasa Zandy Reich pojale nimeks Ever Leo. "Kõik on rõõmsad ja terved, ja nad on ääretult tänulikud," ütleb People'i allikas. "Seni pole Everiga mingit muret olnud."