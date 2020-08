Transfoobias süüdistatav J. K. Rowling tagastas inimõiguste auhinna 

The Guardiani teatel anti auhind Ripple of Hope kirjanikule üle mullu detsembris. Enne teda on laureaatide seas olnud näiteks Barack Obama ja Desmond Tutu. Rowling pälvis selle oma heategevusfondi Lumos tegevuse eest ning nimetas auhinda üheks kõrgemaks tunnustuseks, mis ta saanud on. "Robert Kennedy kehastas kõike, mida ma inimestes imetlen."