Rebel Wilson on unistuste kehakaalust vaid kaheksa kilo kaugusel 

Rebel on öelnud, et soovib langetada kaalu aasta lõpuks 75 kilole. Selleks on ta palganud personaaltreener Jono Castano. Castano rääkis hiljaaegu Yahoo Newsile, et Rebel kasutab holistlikku lähenemist, mille puhul keskendutakse nii toitumisele kui trennile. "Kehva toiduvalikut ei saa trenniga hüvitada ja nädalavahetusel ei tohi lubada oma tervisesihtides kõrvale kalduda. See on inimeste põhilisi vigu. Kui nädalavahetus kätte jõuab, saadavad nad kogu režiimi kus seda ja teist, ja põhimõtteliselt on siis esmaspäevas reedeni tehtud tubli töö vastu taevast." Castano toonitab, et on tasakaalu poolt. "Kui võtad dringi või kommi, pole mul selle vastu midagi, kui see su kalorinormi sisse mahub."