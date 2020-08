Brad Pitti uus kallim on abielus ligi 70aastase härraga! 

Briti tabloid Daily Mail avastas, et kaunis Nicole veedab aega küll Brad Pittiga, ent on abielunaine. Tema mees on saksa restoraniomanik Roland Mary (68), kel on Berliinis trendikas söögikoht Borchardt. Abielu - mis on Rolandile juba neljas - on kestnud kaheksa aastat ning Nicole oli naitudes üsna nooruke - 21. Tal on Rolandiga seitsmeaastane poeg.