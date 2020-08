HUMOORIKAS KLÕPS: Katy Perry näitab sünnitusjärgset figuuri 

Katy ja tema elukaaslane Orlando Bloom (43) panid oma esimesele ühisele lapsele nimeks Daisy Dove. Paar on koos olnud 2016. aastast saadik. Eksabikaasa Miranda Kerriga on Orlandol üheksa-aastane poeg Flynn. Katyl on seljataga abielu briti koomiku Russell Brandiga.