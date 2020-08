SÜGAV LEIN: suri „Terminaatori“ tähe Linda Hamiltoni kaksikõde 

Linda ja Leslie isa suri, kui nad olid vaid viiesed. "Terminaatori" täht on rääkinud, et hakkas südamevalu vaigistamiseks sööma, sööma, sööma... Toit oli talle niisugune kinnisidee, et ta peitis seda endale lausa voodi alla. 20. eluaastates avastas näitlejatar, et alkohol ja teised meelemürgid leevendavad tema hingepiinu veelgi tõhusamalt. Noore naise närvid olid päris nässus, aga alles 20 aastat hiljem diagnoositi bipolaarne häire ehk maniakaal-depressiivne psühhoos.