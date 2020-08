Hõissa pulmad! Räppar Metsakutsu võttis naise 

Ülli ja Rainer on paar olnud juba keskkoolist. "Kohtusime tänu muusikale. Tegin oma esimest plaati ja kutsusin ta sinna refrääni laulma. Eks me oleme üle elanud igasuguseid aegu nagu kõik," on mees Kroonikale rääkinud. "Oleme väga erinevad inimesed – mina olen tuulepea, tema realist. Tasakaalustame teineteist väga hästi."