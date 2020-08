PILDID | Missis Estonia Classic 2020 finalistid on teie ees, vali oma lemmik! 

On lõpetanud Muusikakooli. Kahe lapse ema ja tal on neli lapselast. Elab Raplas. Töötab Balteco mööblis. On sportliku eluviisiga, tegeleb kergejõustikuga. Hobideks on joonistamine ja musitseerimine. Inge on rõõmsameelne ja optimistliku ellusuhtumisega ja võitnud ka Miss Vanaema tiitli.

HELEN ANVELT Foto: Egert Kamenik

Helen on kahe täiskasvanud lapse ema, erialalt saksa-inglise filoloog ja massöör. Rõõmsameelne ja energiast pakatav loovisikus. Tuntud reklaamihääl, näitleja, õpetaja ja ettevõtja. Helen on koostanud populaarse vihiku "Unistuste raamat" ja välja andnud neli omaloomingulist plaati. Heleni kired on filmtegemine ja tants. Teda võib näha swingi, salsa ja kizomba pidudel või seltskonnatantsutunde ja pidusid korraldamas. Ühendades oma unistused, töö ja hobid, sai Helen edukalt valmis äriplaani ja rajas oma filmiproduktsioonifirma, tootes nüüd oma esimest lühifilmi ja pakkudes selle aasta sügisest huvilistele filminäitleja koolitusi. Helen on hooliv, abivalmis ja heatahtlik, temas jagub armastust kõigile.

MAIRE ROOSILEHT Foto: Egert Kamenik

MAIRE ROOSILEHT - 51 aastane

On energiline naine ja kolme lapse ema. Loomult seltsiv, julge, enesekindel, täis pealehakkamist ja avatud uutele väljakutsetele. Erialasid on tal mitmeid, viimane neist õigusteadus. Maire eesmärgiks on saada edukaks ja heaks juristiks. Selle nimel on tavalmis pingutama, et anda endast parim. Tal on südamelähedane ka meditsiin, mis kunagi jäi pooleli ja teeb ka kõik selle nimel, et kunagi püstitatud eesmärk saavutada. Oma tegemistes lähtub põhimõtetest, et parem vähe, aga korralikult ja kunagi midagi teostada ei ole hilja. Tema hobideks on joonistamine, laulmine, tantsimine, luuletuste kirjutamine ja nüüdseks ka osalemine teatristuudio töös, filmivõtetel ja võimalusel käib ka jooksmas.