PILDID | Missis Estonia 2020 kandidaadid on teie ees, vali oma lemmik! 

ELVI OSSIPOV Foto: Egert Kamenik

Elab Tallinnas. On abielus ja kahe tütre ema. Juba 30 aastat töötab Elvi anesteesia ja intensiivravis. Missis Estonia konkursil osaleb, et tõestada - naise ilu on aegumatu. Elvi tõdeb: "Koronaskriis oli ja on meie ala inimestele väga raske, nii füüsiliselt, kui ka psüühiliselt. Peale sellised läbielamisi tundub kõik jõukohane, olgu siis Missise konkurs, Fitness võistlused, maratoni jooksmine või jääauku hüppamine. Teab, et on iseloomult võistleja ja võitleja. Tunnetus, kui habras on elu ja kogu maailm meie ümber, paneb tema väärtused paika. On tänulik inimestele, kes on tema ümber ja sündmustele mis tema ellu tulevad.