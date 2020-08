PILDID | Eesti Iluduskuninganna 2020 kandidaadid on teie ees, vali oma lemmik! 

Olen 24aastane ning elan Tallinnas. Töötan ilusalongis ning minu tööks on teha naisi veel ilusamaks! :) Vabal ajal tegelen modellinduse, tantsimise ning käin krossidel Starte andmas, oman enda Promo- ja modelliagentuuri A1M Promo Models Agency. Iseloomult olen väga enesekindel, jutukas, humoorikas, särav, vaimukas ning ei karda vastu võtta uusi väljakutseid! Põhjus, miks osalen Eesti Iluduskuninganna 2020 võistlusel on väga lihtne- Tunnen, et just Mina olen see Naine, kes võiks võita selle tiitli ning minna Eestit esindama välismaale, sest just Minus on olemas kõik need omadused mida on vaja ühes "Eesti Iluduskuningannal"