Suri filmi „Must panter“ staar 

Uudise avaldasid mehe lähedased tema sotsiaalmeediakontodel. Nad avaldasid, et Bosemani suurimad rollid on filmitud aegadel, kui mees käis mitmetel operatsioonidel ja keemiaravis.

Ta tegi kaasa filmides "42", "Get on Up" ja "Marshall", kuid enim teatakse teda tema rolli eest filmis "Must panter".