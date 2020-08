Inimesed Mehed seelikuis - ei midagi uut ega ennekuulmatut! Allan Espenberg , täna, 21:23 Jaga: M

SEELIKUGA SÕDUR: Rooma sõdalased kandsid tuunika peal naharibadest tehtud seelikut, millele olid õmmeldud metallplaadid, mis kaitsesid meest mõõgalöökide eest. Foto: Vida Press

Tänapäeval on loomulikult kõige tuntumad seelikukandjad šotlased, kuid on olnud aegu, kui meeste põhiliseks rõivaesemeks olidki kleidid. Ka tänapäeval on mehi, kes kannavad meelsasti kleite või seelikuid. Mõningate rahvuste, hõimude või erialade meestel on kleit või kleidilaadne rõivaese lausa vormiriietuseks või rahvarõivaks.