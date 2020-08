„Rakett 69“ finalistid Riko ja Uku: tihti rikutakse noorte teaduskirg ära toore teooria tampimisega 

Tarkusepäeval, 1. septembril teadussaate „Rakett 69“ kümnenda hooaja võitu püüdma hakkavad Uku Andreas Reigo ja Riko Piirisild on mõlemad maalt pärit poisid, kelle süda kuulub jäägitult teadusele. Noormeeste sõnul on tähtsaim element noorte teadushuvi sütitamise valemis hea õpetaja, keegi, kes noortesse usuks ja nende teadmishimu aktiivsena hoiaks. Seetõttu on näiteks Riko unistus teadlase asemel füüsikaõpetajaks saada. „Mind motiveerib just eriti mõte sellest, et kui kasvõi igas klassis on ainult üks õpilane, kelle seest ma suudan leida selle kire, selle esile tuua ja teda motiveerida sellega tegelema, siis minu töö on sajakordselt end maailmale tasunud,“ sõnab ta.