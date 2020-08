Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas võideldi salapäraste kodukorraldajatega  

Siseminister Ado Anderkopp oli saanud teada, et viljandlased palusid erikutsetega mujaltki Eestist inimesi Tallinna. 30. augustil 1930. kirjutasid ajalehed: „Neli Eesti kodanikku on ebaseaduslikult asutanud mingisuguse „Eesti kodu korraldamise komitee“, kutsunud üles maa kodanikke sellest osa võtma ja pidanud salajaselt ja seaduslikule korrale vastaselt koosoleku Kuld Lõvis.“

Tallinn oli kaitseseisukorra piirkonnas. See andis Anderkopile võimaluse koosoleku korraldajaid karistada. Neile lajatatagi suur trahv (rahapuudusel pidid aga vangis istuma). Kuid ta ei öelnud, millega kodukorraldajad riigivõimu ähvardasid. Hiljem siiski vihjas: „Liiguvad mõtted meie maksva korra muutmiseks uulitsa abil.“ Kuld Lõvis olevat jäänud uue liikumise juhtl valimata, küll aga nimetati ühe kindrali nime.

Kaitseliidu ülem nõudis malevatelt teateid, kas on kuulda marsist Tallinna peale, ning kas kihutatakse mööda maad kaitseliidu autodel või mootorratastel ringi, et propagandakoosolekuid pidada, ja kas mõni (palgata) pealikutest on praegu või varem kuulunud kodukorraldamiskomitee juhatusse.